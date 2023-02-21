Нидерландские СМИ: Польша — одна из главных новых сил в Европе 21.02.2023, 15:01

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Роль Варшавы меняется.

Визит президента США Джо Байдена в Варшаву не случаен, поскольку Польша является одной из главных новых сил в в Европе, пишет во вторник нидерландский портал NOS. «Польша является ключевым союзником США в поддержке Украины», — отмечает газета

Нидерландские СМИ подробно обсуждают визит президента США в Польшу и подчеркивают ее уникальный характер, обращает внимание TVP.

«Это необычный визит, она символизирует нечто большее», — утверждает NOS. «Роль страны меняется. До вторжения РФ в Украину Польша не всегда была хорошо видна, сейчас она является одной из главных развивающихся держав в Европе», – говорится на портале.

«Байден отчаянно нуждается в Польше и других восточных странах НАТО», – заявила Марике де Врис, нидерландский корреспондент в США.

Он подчеркивает, что эти государства нужны США не только как транзитные страны для поставок оружия в Украину, но и как пограничные страны, которые «знают, как поступить с Россией».

«Визит Байдена в польскую страну имеет особое значение», — пишет газета «De Volkskrant». Газета напоминает, что никогда ранее американский президент не бывал в Варшаве дважды в год.

«Польша является ключевым союзником США в поддержке Украины в военном, экономическом и гуманитарном плане», – говорится в сообщении нидерландских СМИ.

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