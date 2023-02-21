В закрытый Красный костел в Минске допустили священников 5 21.02.2023, 15:11

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Они рассказали, что там увидели.

Приход святого Симеона и святой Елены в Минске 20 февраля сообщил о том, что в Красный костел, закрытый властями уже почти пять месяцев, разрешили войти священникам и представителям костельного комитета – чтобы оценить имущество прихода, уничтоженное от возгорания, пишет katolik.life.

«Из увиденного можем сказать, что в костеле тепло, есть горячая и холодная вода (в плебании все это отключено), в зале для богослужения нет следов возгорания, сажи и других видимых повреждений. Осмотр проведен только в сакристии-канцелярии, второй и третий этажи над сакристией требуют дополнительного времени», – говорится в сообщении.

В то же время Мингорисполком утверждает, что в храме отключено электро-, тепло - и водоснабжение, и что все эти системы якобы требуют ремонтно-восстановительных работ. Это названо причиной того, что храм не открывают для верующих. Письмо с таким сообщением получили прихожане в феврале за подписью зампредседателя исполкома Артема Цурана.

В этом же письме говорится, что «ремонтно-восстановительные работы проводятся в рамках установленных норм в соответствии с законодательством», однако сроки и виды работ по-прежнему не называются.

Христос призывает подать руку прощения своим обидчикам. Поэтому особым образом жертвуем наши посты, молитвы и жертвы за тех, кто так сильно унижает и обижает верующих нашего прихода и наш костел, который уже пять месяцев закрыт для молитвы (...) Люди часто не задумываются, что закрывая храм, они закрывают двери Божьей любви для себя и своих детей», – отмечается в сообщении прихода.

К молитвам о восстановлении приходской жизни в Красном костеле верующих приглашают присоединять пост на воде и хлебе, или кто что может пожертвовать на время Великого поста.

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