Что с очередями на границах Беларуси, которые становятся все более закрытыми 1 21.02.2023, 16:58

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Гигантская пробка грузовиков скопилась на границе с Польшей.

Гигантская пробка грузовиков под Брестом со стороны Польши и огромная пробка на белорусской стороне границы, большие очереди между Мядининкаем и Каменным Логом – такова ситуация на западных границах Беларуси, которые становятся все более закрытыми.

Восток открыт, юг закрыт

Белoрусско-российская граница фактически открыта и для белoрусов, и для россиян, передает «Белсат».

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В то же время белoрусско-украинская граница фактически закрыта после того, как 24 февраля 2022 года российские войска напали на Украину в том числе с территории Беларуси. Только один переход («Мокраны – Доманово») работает исключительно для возвращения граждан Украины из Беларуси.

Последние полторы дороги в Польшу

Белoрусско-польская граница закрывалась постепенно. Некоторые переходы закрывали в связи с пандемией коронавируса. Переход «Кузница – Брузги» польские власти закрыли осенью 2021 года – после искусственно созданного властями Беларуси миграционного кризиса и попытки штурма границы мигрантами под контролем силовиков из Беларуси. Переход «Бобровники – Берестовица» закрыли 10 февраля – официально «по причинам безопасности».

Переход для грузов «Кукурыки – Козловичи» власти Беларуси и Польши оставляют формально открытым, но Польша ограничила движение белoрусских грузовых машин, а Беларусь – польских.

Несмотря на это, под переходом образовались очереди с обеих сторон. По данным белoрусской стороны, под Козловичами на выезд в Польшу стоят три сотни грузовиков. С польской стороны – очередь на 2000 грузовиков и десятки километров. По словам польской стороны, время ожидания там – от 40 до 72 часов (на момент публикации – 57 часов).

Сообщается, что с польской стороны очередь большегрузов начинается еще за Бялой Подляской, в 8 км от границы становится плотной, в два ряда. В очереди стоят грузовики в том числе из Польши (вероятно, ждут изменения решения белорусской стороны или советов начальства), а также из Беларуси, стран Евросоюза, даже из Сербии и Грузии. Каких-то специальных пунктов обогрева нет – погреться можно или в машинах, или в придорожных кафе.

«Брест – Тересполь» – последний пункт пропуска на белорусско-польской границе, который работает полноценно. Но он работает только для легковых машин и автобусов. На момент публикации с польской стороны там практически нет очереди, а с белорусской – около 160 машин ждут выезда.

Литва и Латвия пока открыты

Между Беларусью и Латвией открыты два автомобильных пункта пропуска, у обоих очереди незначительные. Между Беларусью и Литвой – шесть автомобильных пунктов пропуска, один из которых («Видзы – Твярячюс»), можно переходить даже пешком. На большинстве пунктов пропуска очередей нет или они незначительные, разве что «Каменный Лог» и «Мядининкай» на момент публикации были довольно нагруженными: 110 грузовиков ждали с литовской стороны, 80 грузовиков и 20 легковушек – с белoрусской.

Литва закрыла один из двух железнодорожных пунктов пропуска на границе с Беларусью – «Стасилос – Бенякони», но то был грузовой пункт пропуска, а пассажирские поезда из Беларуси через западные границы и так не ходят с начала пандемии.

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