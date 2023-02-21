Украинские десантники отбили атаку РФ под Марьинкой 21.02.2023, 17:01

2,104

Бойцы уничтожили две БМП оккупантов.

Украинские военные остановили российский штурм под Марьинкой (Донецкая область) и уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) оккупантов, сообщает Министерство обороны Украины.

«Десантники 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины успешно отбивают атаки противника под Марьинкой. Колонна из 4-х единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края украинских сил обороны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна БМП-2 противника наехала на мину и повреждена не могла продолжать движение дальше. Когда к ней подъехала другая боевая машина пехоты для эвакуации десанта, она была уничтожена точным выстрелом из противотанкового комплекса Javelin.

«Ранее поврежденная БМП-2 противника, была добита точными выстрелами из гранатомета. Потеряв в бою сразу две единицы техники вместе с десантом, враг отступил», - добавили украинские десантники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».