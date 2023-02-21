Литва ужесточит наказание за нарушение санкций против Беларуси
- 21.02.2023, 17:35
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Будут введены и дополнительные визовые ограничения.
Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на попытки обхода введенных из-за войны в Украине санкций и предлагает установить механизм штрафов для юридических лиц, пишет delfi.lt.
Поправки к законам МИД Литвы зарегистрировал 17 февраля, сейчас их согласовывают с заинтересованными ведомствами
В частности, предлагается наказывать штрафами юридические лица, которые нарушают санкционный режим против России и Беларуси. Предлагается назначать следующие взыскания:
- штраф в размере 50−100% товаров, услуг или средств, которые были предметом нарушения международных санкций или результатом деятельности, ценности, но не меньше 10 000 евро;
штраф от 10 000 до 50 000 евро, если нарушение санкций — это не товары, услуги или средства;
- за повторное нарушение в течение года юридическим лицам или в тех случаях, когда речь идет о нарушениях санкций, когда речь идет о товарах, услугах и средствах на сумму более чем 100 000 евро — штраф в размере 5% от годового дохода, но не меньше 100% стоимости товаров, услуг и средств, которые были предметом нарушения международных санкций и не меньше 20 000 евро.
Эти меры предлагается ввести с 15 марта на год с возможностью продления или пересмотра.