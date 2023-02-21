Литва ужесточит наказание за нарушение санкций против Беларуси 21.02.2023, 17:35

1,434

Будут введены и дополнительные визовые ограничения.

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на попытки обхода введенных из-за войны в Украине санкций и предлагает установить механизм штрафов для юридических лиц, пишет delfi.lt.

Поправки к законам МИД Литвы зарегистрировал 17 февраля, сейчас их согласовывают с заинтересованными ведомствами

В частности, предлагается наказывать штрафами юридические лица, которые нарушают санкционный режим против России и Беларуси. Предлагается назначать следующие взыскания:

- штраф в размере 50−100% товаров, услуг или средств, которые были предметом нарушения международных санкций или результатом деятельности, ценности, но не меньше 10 000 евро;

штраф от 10 000 до 50 000 евро, если нарушение санкций — это не товары, услуги или средства;

- за повторное нарушение в течение года юридическим лицам или в тех случаях, когда речь идет о нарушениях санкций, когда речь идет о товарах, услугах и средствах на сумму более чем 100 000 евро — штраф в размере 5% от годового дохода, но не меньше 100% стоимости товаров, услуг и средств, которые были предметом нарушения международных санкций и не меньше 20 000 евро.

Эти меры предлагается ввести с 15 марта на год с возможностью продления или пересмотра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».