Джо Байден: Народ Беларуси продолжает сражаться за свою демократию 5 21.02.2023, 20:22

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Джо Байден

Президент США выступает с речью в Польше.

Президент США Джо Байден 21 февраля выступает в Варшаве с речью.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, а на переговорах упомянул об Украине.

В своей речи американский президент упомянул Беларусь.

«Самое важное — знать, за что вы боритесь. Еще более важно – знать, кто вас поддерживает.

Это наши храбрые лидеры оппозиции и народ Беларуси, которые продолжают сражаться за свою демократию», - сказал Байден.

Джо Байден также выразил поддержку Украине и заявил, что РФ не удалось разъединить Европу и НАТО. Президент США также отметил, что через год после вторжения России в Украину демократия в мире стала сильней, а не слабей, а автократы стали слабей.

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