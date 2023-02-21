В центре Москвы горит отель «МКМ» 21.02.2023, 22:38

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Внутри отеля находятся люди.

В Москве горит отель «МКМ» на Международной улице. Об этом сообщают очевидцы и экстренные службы.

По данным экстренных служб, возгорание началось на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания. Причиной мог стать поджог вещей одним из постояльцев.

Внутри отеля находятся люди. Сейчас спасатели массово эвакуируют постояльцев гостиницы. В МЧС сообщили, что из горящего здания спасли 20 человек, из них семь детей.

На месте происшествия продолжают работать пожарные. Площадь пожара, согласно последним данным МЧС, составляет 100 квадратных метров. К гостинице выехали автобусы для обогрева людей.

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