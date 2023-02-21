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В Латвии выловили плот из белорусских сигарет

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  • 21.02.2023, 23:27
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В Латвии выловили плот из белорусских сигарет

Фотофакт.

Контрабандисты отправили по Двине плот с сигаретами, но в Латвии вместо сообщников ценный груз выловили пограничники.

17 февраля пограничный патруль заметил подозрительный прямоугольный объект, плывущий по реке. Его отбуксировали на берег с помощью лодки. На берегу выяснилось, что плот был сделан из упаковок с сигаретами.

Всего было изъято 60 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает пограничная служба Латвии.

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