В Латвии выловили плот из белорусских сигарет

В Латвии выловили плот из белорусских сигарет1
- 21.02.2023, 23:27
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Фотофакт.
Контрабандисты отправили по Двине плот с сигаретами, но в Латвии вместо сообщников ценный груз выловили пограничники.
17 февраля пограничный патруль заметил подозрительный прямоугольный объект, плывущий по реке. Его отбуксировали на берег с помощью лодки. На берегу выяснилось, что плот был сделан из упаковок с сигаретами.
Всего было изъято 60 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками, сообщает пограничная служба Латвии.