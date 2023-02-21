Литовская железная дорога задержала 15 вагонов с белорусскими удобрениями 21.02.2023, 23:54

3,100

Груз стоимостью 320 тысяч евро следовал в Дубай с перегрузкой в Клайпедском порту.

Литовская железная дорога задержала 15 вагонов с белорусскими удобрениями.

Задержанный состав показали журналистам, в том числе расследователю Александру Ярошевичу и коллеге по OCCRP Шарунасу Черняускасу из расследовательского издания Siena.

Груз с карбамидом стоимостью 320 тысяч евро следовал в Дубай с перегрузкой в Клайпедском порту. Поставщик удобрений — беларусская компания «Техноспецтрейдинг».

Журанлситы рассказывали о ней в недавнем расследовании. «Техноспецтрейдинг» используется как прокладка для поставки карбамида с «Гродно Азот» в обход санкций. Этот производитель азотных удобрений попал под европейские ограничения за репрессии в отношении работников, которые участвовали в акциях протеста и забастовках.

Состав задержали 10 февраля. Сейчас с задержанным грузом разбирается прокуратура, а Литовская железная дорога обещает усилить проверку поставщиков из Беларуси на фоне санкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».