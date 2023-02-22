Многострадальный российский крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док 22.02.2023, 1:13

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Сгоревший крейсер продолжат ремонтировать.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вышел из дока после ремонта, сообщил «РИА Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Утром 21 февраля глава Общероссийского движения в поддержку флота Владимир Мальцев рассказал ТАСС, что процесс спуска корабля на воду приостанавливался из-за сильного тумана.

До этого источник агентства сообщил, что выход авианосца из дока завершится ориентировочно в третьей декаде февраля.

«Сегодня в 17:00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся», — уточнил Рахманов. По его словам, крейсер вернется в состав ВМФ в 2024 году.

В 2018 году корабль встал на плановый ремонт, который осуществляет ОСК, после того, как вернулся из похода в Средиземном море. В декабре 2019 года на судне произошел пожар, погибли два человека, 14 пострадали. Причиной возгорания могли стать сварочные работы в трюме. В августе 2020 года Рахманов заявил, что на восстановление авианосца потратят до 350 млн руб.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. Корабль был введен в эксплуатацию в январе 1991 года. В настоящее время является единственным авианесущим бортом ВМФ России.

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