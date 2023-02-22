закрыть
22 февраля 2023, среда, 2:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Многострадальный российский крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док

  • 22.02.2023, 1:13
  • 2,068
Многострадальный российский крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул док

Сгоревший крейсер продолжат ремонтировать.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вышел из дока после ремонта, сообщил «РИА Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Утром 21 февраля глава Общероссийского движения в поддержку флота Владимир Мальцев рассказал ТАСС, что процесс спуска корабля на воду приостанавливался из-за сильного тумана.

До этого источник агентства сообщил, что выход авианосца из дока завершится ориентировочно в третьей декаде февраля.

«Сегодня в 17:00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся», — уточнил Рахманов. По его словам, крейсер вернется в состав ВМФ в 2024 году.

В 2018 году корабль встал на плановый ремонт, который осуществляет ОСК, после того, как вернулся из похода в Средиземном море. В декабре 2019 года на судне произошел пожар, погибли два человека, 14 пострадали. Причиной возгорания могли стать сварочные работы в трюме. В августе 2020 года Рахманов заявил, что на восстановление авианосца потратят до 350 млн руб.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве и спущен на воду в 1985 году. Корабль был введен в эксплуатацию в январе 1991 года. В настоящее время является единственным авианесущим бортом ВМФ России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет ВладимирХалип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко
Путин лишился рассудка
Путин лишился рассудка Альфред Кох