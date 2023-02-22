В Беларуси взлетели самолет-разведчик и МиГ-31К 4 22.02.2023, 10:30

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По всей Украине объявлена воздушная тревога.

По всей территории Украины сегодня, 22 февраля объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российской авиации в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По данным мониторинговой группы известно о поднятии в воздушное пространство Беларуси таких самолетов оккупантов:

09:30. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50У ВКС РФ (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления)

10:00. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ (является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал»).

Напомним, также сегодня утром военные зафиксировали пуски россиянами иранских дронов «Шахед», поэтому украинцев предупредили о возможной атаке в ближайшие часы.

Накануне украинское военно-политическое руководство предупредило, что Россия может усилить обстрелы территории Украины в течение 22-24 февраля.

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