WSJ: Китай решил дистанцироваться от России ради торговли с Европой 22.02.2023, 13:57

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Высокопоставленный функционер Компартии КНР во время европейского турне отказался поддерживать Москву.

Китай «остро нуждается» в импульсе для возрождения своей экономики после пандемии COVID-19 и стремится наладить отношения с ЕС, одновременно пытаясь «держать дистанцию» с воюющей Россией, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По их словам, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И отправился в турне по Европе, чтобы «привлечь европейские страны» к восстановлению экономических отношений и «найти точки соприкосновения» для этого.

При этом Ван И отказался напрямую поддерживать Москву, подчеркнув, что «Китай не хочет, чтобы кризис затянулся и обострился». Однако, по словам аналитиков, из-за давления США на Пекин Ван на конференции по безопасности в Мюнхене «резко разжег словесную войну с Соединенными Штатами из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом». Он назвал реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной».

В связи с этим европейские лидеры не увидели готовности Китая «еще больше увеличить дистанцию между собой и Москвой». Также аналитики обратили внимание на то, что Китай подвергает критике только США и подчеркивает автономность ЕС.

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву продемонстрирует дальнейшее ухудшение отношений Китая с Западом, но перед приездом в Москву Си может сначала посетить одну из западноевропейских столиц, чтобы еще раз выразить желание возродить экономические связи, считают аналитики.

После посещения стран ЕС Ван И 21 февраля приехал в Москву, где встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. «Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации», — заявил китайский дипломат.

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Москву в апреле или мае, писала накануне The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с планом источники. Визит Си станет частью усилий Китая, направленных на проведение многосторонних мирных переговоров. Также Си намерен еще раз предостеречь Путина от использования ядерного оружия, отметил источник издания.

Китай оказывал России поддержку после начала войны в Украине, но формально сохранял нейтралитет. Пекин не осудил войну в Совбезе ООН и воздержался от голосования. Также китайские компании продавали России микрочипы и другие товары, которые можно было использовать в военных целях.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подозревает Китай в готовности поставлять России оружие и боеприпасы для войны в Украине. «Мы очень ясно дали им понять, что это может вызвать серьезную проблему для нас и наших отношений», — сказал Блинкен.

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