Украинский офицер: Все планы Кремля известны Генштабу ВСУ 22.02.2023, 16:21

3,490

Конфликт между «вагнеровцами» и Минобороны России играет Украине на руку.

Слухи о конфликте между «вагнеровцами» и Минобороны России распространяются в СМИ уже не первую неделю. Недавно боевики ЧВК записали обращение военно-политическому руководству россии с просьбой предоставить боеприпасы. Однако это видео может иметь и другую цель – отвлечь внимание украинских военных. Учитывая тактику забрасывания украинских позиций мясом, понятно, что ресурса у россиян еще много, особенно человеческого. Зачем делаются такие видео, способна ли Россия продолжать натиск на позиции украинских защитников, чего ждать 24 февраля - «Апострофу» рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

- Бесспорно, у Pоссии очень много проблем, но и армия большая. Но когда «вагнеровцы» начинают жаловаться в Минобороны России на нехватку боеприпасов, о чем это говорит? Это проблемы с управлением и поставками, которые всегда есть в большой машине, или это проявление действительно серьезного конфликта, который свидетельствует о несогласованности и развале в самой армии?

- Прежде всего, не стоит воспринимать за чистую монету все, что подают представители террористической организации «Вагнер». Вспомните, за неповиновение их публично казнят кувалдой, поэтому, поверьте мне, они взвешивают все, что они говорят.

Во-вторых, мы видели, что были конфликты между террористической организацией «Вагнер» и руководством армии РФ. «Вагнер» на 100% зависит от логистики сухопутных войск Российской Федерации. Они снабжают их БК, топливом и всем, что необходимо для ведения боя. То есть эта организация не является автономной. И вы также знаете, что у них уже есть конфликты, на примере Соледара, когда «вагнеровцы» заявляли, что регулярная армия ничего не может поделать, а вот мы кладем людей под Соледаром, и все равно нам его удалось захватить. Чем этот конфликт закончится?

Предположим, что они действительно прекратили поставки тяжелого артиллерийского БК, тогда это играет нам на руку. Но, возможно, что это ИПСО, которая вбрасывается только для наших войск, чтобы мы думали, что у них ничего не осталось. Судя по атакам «вагнеровцев» на тот же Бахмут, у них как раз все нормально. Да, они не так часто стали стрелять из артиллерии и РСЗО. Но что касается стрелкового, минометного БК – то у них все хорошо, они работают. Поверьте мне, со снабжением у них все налажено. Поэтому я бы не брал за чистую монету то, что они подают.

- Надеемся, что такие сообщения не расслабят украинских военных. Но такие вбросы могут иметь политические последствия в самой российской федерации. Какова же их реальная цель?

– Можно допустить, что это внутренний конфликт, внутренняя ситуация, которая происходит в России. В первую очередь, она касается российского высшего руководства.

- Много ли «вагнеровцев» осталось на фронте? Цифры потерь, которые называла украинская сторона и Институт исследования войны, высоки - едва ли не 4/5 всех «вагнеровцев», которые были на украинской территории. Это все еще влиятельная сила?

- Подойдите с другой стороны. Сколько в российских тюрьмах сидит заключенных - миллион? Вот и все. Это потенциальные их клиенты. Они используют тактику, при которой сжигают людей десятками. Просто сжигают. У них есть десятники, которые первыми заходят на наши огневые позиции. Их отправляют даже без бронежилетов, чтобы просто сжечь их. Вот отправляют туда десять человек, они вызывают огонь на себя. Мы, уничтожая их, раскрываем свои позиции, после чего за ними заходит уже 30 человек. Они также вызывают огонь на себя. После этого начинает работать их артиллерия и минометы. То есть когда мы по ним работаем, мы открываемся. Поэтому 100 тысяч, 200 тысяч, миллион человек для них не имеют значения… Еще раз говорю: Россия – это страна тюрем. А у них очень много людей в тюрьмах.

- В таких атаках участвует только ЧВК «Вагнер»? Или сначала идут «вагнеровцы» из тюрем, чтобы вызвать огонь на себя, а дальше – регулярная армия? Как они взаимодействуют?

- В первую очередь сжигают зэков. Когда они набирают заключенных, большинство из них - банальные наркоманы. Им дают какую-то неделю, чтобы наширяться, а потом их просто сжигают. И потом, им немного жалко мобилизованных, потому что они могут и бунт устроить. А зэков, да еще и наркоманов, не жалеет никто.

- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если это и есть российское наступление, то оно убогое. В какой-то степени такое заявление греет души украинцев, но недооценивать врага тоже не стоит. По вашей оценке, что еще россияне могут подтянуть, что накопить, чем надавить?

– Я бы не называл их наступление убогим. Я думаю, что недооценка врага – очень большая ошибка. Здесь сейчас очень тяжело. Да, нам действительно удалось отбросить часть врага от трассы, которую они взяли под огневой контроль. Поверьте мне, ребята, которые здесь живут, здесь стоят, здесь защищают – это действительно герои. Вы даже не представляете, как им это удается. У россиян очень много людей, очень много стрелкового оружия, которое они используют против нас. Недооценивать врага тоже не стоит.

Но да, мы держимся и мы ждем, прежде всего, тяжелого наступательного оружия и авиации. Если Нуланд акцентировала внимание именно на этом, то мы продержимся до того, как нам предоставят именно авиацию и тяжелое наступательное вооружение.

– Но если бронетехника уже движется в Украину, то о самолетах даже решения нет.

– Я считаю, что наше политическое руководство делает все возможное и невозможное для того, чтобы у нас все было. Они делают свое дело очень профессионально. Так же, как и военные, которые находятся сейчас здесь. Мы продержимся до того, как нам это будет предоставлено. За это не переживайте.

- Нуланд также говорит, что Украина готовит свое контрнаступление, но оно состоится позже. Что к тому моменту может накопить и перебросить на фронт Pоссия? Что она может противопоставлять будущему украинскому контрнаступлению в апреле, в мае?

- Россия прежде всего может накопить, произвести или же привезти из недружественных нам стран ракеты и дроны. Я имею в виду те же «шахеды». Перед каждой новой наступательной операцией проводится операция по уничтожению, прежде всего, критической инфраструктуры – это электросети и линии связи, потому что положить связь – это основное для сегодняшней войны. Поэтому я считаю, что они будут накапливать, периодически бить волнами по городам, энергосистеме, средствам связи и забрасывать сюда все больше и больше живой пехотной силы. Поверьте мне, с силой там все в порядке, кто бы что ни говорил, сколько бы мы их не уничтожали.

Подоляк говорил, что нам нужно уничтожать по пять тысяч человек в день, чтобы была поскорее победа. А сколько так уничтожать? Десятилетие? Ведь там их миллионы. Для успешной контрнаступательной операции, как в Харьковской области, нам нужно получить то, что просит наше политическое руководство, то, что нам пообещали на «Рамштайне». Мы продержимся именно до этого. И наступательная и контрнаступательная операция – здесь не нужно быть военным экспертом, раскрывать государственную тайну – начнется тогда, когда у нас будет критическая масса наступательной и авиационной техники.

– Приближается 24 февраля. Насчет этой даты есть определенные прогнозы. Как вы думаете, что в этот день Pоссия, кроме воздушной угрозы, может сделать на передовой?

– Мы очень внимательны, взвешены, мы понимаем все, что они могут сделать. Все их планы известны Генеральному штабу. Я хотел бы успокоить украинцев, хотя украинцы и так понимают, что воздушная тревога – это не шутки. Но я надеюсь, что в дату годовщины войны Pоссии против Украины воздушная тревога будет в Москве. И я надеюсь, что москвичи в 4 утра проснутся от воздушной тревоги, а может, и от каких-то взрывов. И я надеюсь, что у нашего Генерального штаба есть чувство юмора, чтобы устроить такой подарок именно Москве. Ни Белгороду, ни Ростову, ни Рязани, а именно Москве, чтобы они почувствовали все, что почувствовали в Киеве и в каждом городе Украины 24 февраля 2022 года.

– Когда шла речь о вероятности начала нового большого наступления, аналитики начали очень внимательно следить за тем, сколько сил накапливает Pоссия у украинских границ. Эксперты говорят, что на северном направлении у врага нет достаточно сил и средств для наступления. Понятно, что основное давление возможно именно на нынешних наиболее напряженных участках фронта. Но вот недавно мэр Харькова Терехов заявил, что у россиян сохраняются намерения попытаться снова наступать на город. Как вы думаете, есть ли такая возможность и как им противостоять, если у врага действительно возникнет такое намерение?

– Терехов прав в том, что такое намерение у них есть, и это намерение они попытаются реализовать. Но Харьков – защищенная крепость. Город-железобетон, он себя уже зарекомендовал как город, сжигающий россиян. Они попытаются атаковать, прежде всего, на Купянском и Лиманском направлениях. Для них это очень важные направления, они там накапливают силы. Это то, что они хотят сделать в ближайшее время. Но мы это понимаем, и у нас хватит сил, чтобы противостоять агрессору.

Поэтому больше переживайте за ракетные удары, за то, что происходит в воздухе. Это очень опасно, да вы и сами понимаете почему. А сухопутную линию фронта мы – Вооруженные силы Украины и все остальные подразделения, которые сейчас воюют против агрессора, удержим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».