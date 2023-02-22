Покупатели российского газа в Европе подали иски к «Газпрому» на $15 миллиардов 9 22.02.2023, 22:50

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Рекордный иск к «Газпрому» подала немецкая Uniper.

Отключение поставок газа европейским странам в попытке «заморозить» некогда крупнейших клиентов на газовом рынке может дорого обойтись «Газпрому», передает The Moscow Times.

Вслед за немецкими Uniper и RWE иск к «Газпрому» из-за недопоставок газа подала крупнейшая энергокомпания Франции Engie.

Как сообщает Reuters, Engie инициировала арбитражное разбирательство в отношении «Газпром экспорта» и требует признать неисполненными обязательства российской компании по долгосрочным газовым контрактам.

Engie также хочет добиться от экспортной «дочки» «Газпрома» выплаты штрафов и компенсации убытков, возникших после того, как в июле 2022 года прокачка газа во Францию остановилась. «Газпром» объяснил «поворот вентиля» неоплатой газа, поскольку требовал, чтобы платежи осуществляли «в рублях» - на счет в Газпромбанке.

Общий объем исковых требований к «Газпрому» достиг примерно $15 млрд, подсчитал аналитик БКС Рональд Смит.

Сумму претензий Engie, официальной не раскрытую, он оценивает в $1,3 млрд, исходя из того, что компания получала 2 млрд кубометров газа по долгосрочным контрактам.

Рекордный иск к «Газпрому» - на $12,5 млрд - подала немецкая Uniper, покупавшая 20 млрд кубометров в год. Будучи крупнейшим импортером российского газа в Германии и одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», Uniper оказалась на грани банкротства и была де-факто национализирована после того, как осталась без ключевого поставщика и была вынуждена закупать топливо по взлетевшим ценам на спотовом рынке. На спасение компании правительство ФРГ потратило 29 млрд евро.

Еще около $1 млрд от «Газпрома» требует RWE - другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год.

Отключая газ, «Газпром» объявил форс-мажор, ссылаясь на то, что Канада задерживает возвращение из ремонта турбины Siemens для трубопровода «Северный поток». Но едва ли это обоснование обеспечит полную защиту в суде, предупреждает Смит из БКС.

«Однако диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре прошлого года вполне может привести к снижению оценки ущерба», - полагает он.

По итогам 2022 года «Газпром» продал в дальнее зарубежье 101 млрд кубометров — вдвое меньше, чем годом ранее. При этом поставки европейским странам в Турцию составили 85 млрд кубов и стали и стали самыми низкими в современной истории России.

В текущем году экспорт «Газпрома» в Европу и Турцию может снизиться до 65 млрд кубометров, прогнозирует Смит. И это будет самый низкий уровень с первой половины 1980х годов.

В Китай, согласно плану эксплуатации газопровода «Сила Сибири», «Газпром» прокачает 22 млрд кубометров и, по оценке БКС, заработает $6,9 млрд.

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