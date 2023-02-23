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Военный эксперт: ВСУ помогут Молдове разоружить группировку РФ в Приднестровье

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  • 23.02.2023, 9:09
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Военный эксперт: ВСУ помогут Молдове разоружить группировку РФ в Приднестровье

При попытке захвата аэропорта в Кишиневе российская авиация будет уничтожена.

Украинская армия может помочь армии Молдовы в разоружении группировки российских войск в Приднестровье. Угрозы захвата аэропорта в Кишиневе нет.

При попытке захвата российская авиация будет уничтожена. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Олег Жданов.

«Думаю, что это нереально. Нет смысла захватывать аэропорт в Кишиневе, потому что территория Приднестровья находится в анклаве. Через наше воздушное пространство они туда самолетами не зайдут, мы их посбиваем, и через Румынию они тоже не зайдут – Румыния из тоже собьет. А у самой Молдовы нет выхода в открытое международное пространство», – пояснил он.

Эксперт добавил, что контингент страны-террориста России в Приднестровье недостаточен для решения такой задачи. «Там нужен захват с одновременной высадкой десанта, тогда это будет иметь успех», – заметил он.

Вместе с тем Жданов допустил, что актуализация темы угрозы со стороны Приднестровья может быть использована правительство Молдовы в своих целях. В частности, для того, чтобы получить поддержку в демилитаризации этого региона.

«Здесь может быть также политическая игра. Премьер-министр Молдовы теперь сам пытается раскачать ситуацию вокруг Приднестровья, чтобы получить международную поддержку и одобрение для силового решения вопроса по демилитаризации этой территории. Если они разоружают русских – все. Дальше можно начинать политический процесс возвращения этих территорий под контроль правительства Молдовы», – подчеркнул эксперт.

«Я даже возьмусь предположить, что силовую поддержку в решении вопроса демилитаризации Приднестровья может оказать Украина. По просьбе Молдовы», – спрогнозировал он.

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