Экономисты: Падение белорусского IT-сектора продолжится 23.02.2023, 10:44

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Экономика страны продолжает сокращаться.

Эксперты центра BEROC провели экспресс-анализ состояния дел в белорусской экономике. Основной вывод: экономика продолжает сокращаться.

«ВВП Беларуси в январе 2023 г. сократился на 5% г/г после снижения на ≈5,2% г/г месяцем ранее», — говорится в документе. Экономисты отмечают, что «объем ВВП (с устранением сезонности) в январе оставался около уровня декабря 2022 года, что близко к средним значениям 2011 и 2017 годов». При этом выпуск большинства секторов экономики по-прежнему значительно уступал довоенным показателям. Такая динамика указывает на то, что процесс перестройки производственно-логистических цепочек не завершен, считают эксперты.

Продолжается падения и в IT-секторе. «Добавленная стоимость в секторе информации и связи упала на 13,2% г/г в январе после сокращения на ≈10% г/г в декабре прошлого года», отмечают эксперты. Они прогнозируют, что такая тенденция в IT сохранится до июля-августа текущего года — «именно в эти месяцы в 2022 г. произошло резкое ухудшение состояния отрасли».

Лучше обстоят дела в производстве пищевой промышленности, нефтепереработки и машиностроения. Продукция этих отраслей преимущественно идет либо в Россию, где после ухода западных компаний появилось пространство для роста, либо через Россию. Но при этом подсанкционные сектора химической промышленности и деревообработки продолжают испытывать «заметные трудности». Перенаправление таких поставок через Россию и другие страны ЕАЭС «затруднено из-за инфраструктурных ограничений», отмечают эксперты. Серьезное падение наблюдается также в оптовых продажах и грузовых перевозках. Это, по мнению экспертов, «указывает на сохранение глубоко отрицательных темпов роста физических объемов экспорта белорусских товаров».

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