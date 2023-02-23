закрыть
23 февраля 2023, четверг, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

К границе Черниговской области с севера движется колонна военной техники без опознавательных знаков

6
  • 23.02.2023, 11:52
  • 9,724
К границе Черниговской области с севера движется колонна военной техники без опознавательных знаков
иллюстрационное фото

Готовится провокация?

Российские захватчики готовят возможные провокации возле приграничья Черниговской области Украины. Об этом сообщает Оперативное командование «Север» в социальной сети Facebook.

«Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и с живой силой, которая была одета в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

«Отмечаем, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели. Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага», - отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко