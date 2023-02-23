К границе Черниговской области с севера движется колонна военной техники без опознавательных знаков

К границе Черниговской области с севера движется колонна военной техники без опознавательных знаков6
- 23.02.2023, 11:52
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Готовится провокация?
Российские захватчики готовят возможные провокации возле приграничья Черниговской области Украины. Об этом сообщает Оперативное командование «Север» в социальной сети Facebook.
«Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и с живой силой, которая была одета в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
«Отмечаем, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели. Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага», - отмечается в сообщении.