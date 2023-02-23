Польша разъяснила, кого касаются ограничения на въезд в «Кукурыки» 1 23.02.2023, 12:13

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Проезд через пункт пропуска закрыт не только для белорусского транспорта.

После введения ограничений на въезд грузового транспорта в Польшу через «Кукурыки» («Козловичи») у перевозчиков стали возникать вопросы насчет того, касаются данные меры только белорусских фур или нет. Пограничная служба Польши разместила на своем сайте соответствующее пояснение.

Согласно объявлению, ограничения по оформлению большегрузов не будут применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в Республике Польша и в государствах — членах Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), то есть не касаются сторон соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации.

Транспортные средства, зарегистрированные в других странах/регионах, кроме указанных выше, не будут проходить таможенный контроль на погранпереходе в Кукурыках. Такие перевозчики могут следовать в Беларусь через Литву и Латвию.

Таким образом, проезд через ПП «Кукурыки — Козловичи» закрыт не только для белорусского транспорта. Как отметил начальник таможенного поста «Козловичи» Дмитрий Деменчук, в соседнюю страну через данный пункт не смогли попасть грузовики из Сербии, Македонии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Турции и др. С момента вступления в силу упомянутых ограничений Польша уже вернула в РБ 17 транспортных средств.

— Они пересекли границу, прибыли на польскую сторону и были возвращены сопредельной стороной. Белорусским таможенникам пришлось оформлять их по-новому — уже на въезд в страну. Теперь эти иностранные перевозчики вынуждены прокладывать новые маршруты и менять логистику, — сказал Дмитрий Деменчук.

Он также пообещал, что белорусские таможенники мобилизуют трудовые и технические ресурсы, чтобы обеспечить бесперебойный пропуск транспорта на границе.

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