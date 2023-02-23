TikTok взялся за лукашенковских пропагандистов 1 23.02.2023, 14:33

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Удален аккаунт, где было 70 тысяч подписчиков.

Соцсеть TikTok заблокировала и удалила аккаунт одиозного пропагандистского издания «Минская правда».

У аккаунта было почти 70 тысяч подписчиков.

«Минская правда» — скандальное издание, оскорбляющее противников Лукашенко и западных политиков.

Как писал сайт Charter97.org, пропагандисты из этого издания опубликовали карикатуру, где католических священников изобразили с крестами в виде нацистской свастики.

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