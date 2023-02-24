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ВСУ пошли в контратаку под Угледаром и отбросили войска РФ назад к Павловке

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  • 24.02.2023, 8:50
  • 10,246
ВСУ пошли в контратаку под Угледаром и отбросили войска РФ назад к Павловке

Удар был нанесен по ранее разбитым и деморализованным частям российской армии.

Попытка наступления российской армии на Угледар не только закончилась разгромом подразделений ВС РФ, но и спровоцировала контурудар ВСУ по разбитым частям российской армии, сообщает dialog.ua.

В итоге под натиском ВСУ оккупанты начали отступление и вынуждены вести оборонительные бои уже в районе Павловки.

Об этом пишет Telegram-канал российских военных пропагандистов «Режим Б». Россияне признали, что ситуация под Угледаром складывается для них максимально тяжело и неблагоприятно.

«На Угледаре продолжаются интенсивные бои. Противнику удалось отбросить наши войска назад, и теперь бои идут южнее между Павловкой и Никольским», - отмечено в сообщении.

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