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ISW: Россия сегодня может устроить провокации возле Черниговской области и в Молдове

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  • 24.02.2023, 9:07
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ISW: Россия сегодня может устроить провокации возле Черниговской области и в Молдове

Американские аналитики раскрыли подробности.

Россия создает условия для военных операций под фальшивым флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что украинская разведка накануне фиксировала на границе в районе Черниговской области колонны российской техники без опознавательных знаков и с оккупантами в форме, похожей на «пиксель» ВСУ.

Этой провокацией Россия попробует принудить Беларусь ко вступлению в войну против Украины либо сковать силы ВСУ в данном участке фронта, чтобы ослабить оборону на востоке, объясняют эксперты.

Кроме того, Институт изучения войны не исключает провокаций в оккупированном Приднестровье. Накануне Минобороны РФ обвинило Украину в якобы подготовке вторжения в Молдову, этим Кремль пытался исказить слова Зеленского, предложившего военную помощь Майе Санду в борьбе с оккупантами.

Вместе с тем в ISW считают, что РФ не будет непосредственно атаковать Молдову, так как для этого у Москвы нет военного потенциала.

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