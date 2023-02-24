Минобороны Беларуси начало переброску ракетного подразделения 1 24.02.2023, 9:52

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Ракетчики выдвинулись в «назначенный район».

Министерство обороны Беларуси объявило, что одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район.

«Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению», — говорится в сообщении.

Передвижения ракетного подразделения проводятся в рамках «проверки боеготовности». О каком именно ракетном подразделении идет речь, не сообщается. Также не указаны виды ракетных вооружений, которыми оно располагает. Напомним, недавно Минобороны объявило, что беларусские военнослужащие получили ракетные комплексы «Искандер» российского производства.

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