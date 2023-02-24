Стали известны потери РФ за год полномасштабной войны против Украины 4 24.02.2023, 11:34

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Начавшая вторжение группировка разгромлена практически полностью.

За год полномасштабного вторжения в Украину России не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Оккупанты не смогли оккупировать Луганскую и Донецкую область, не удалось им захватить и «Киев за три дня». А вот свои потери они мощно нарастили за эти 12 месяцев.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за год полномасштабной войны Россия потеряла 146 тысяч 820 своих военнослужащих, за сутки украинские защитники уничтожили 970 путинских военных.

Потери РФ в технике за год масштабного вторжения:

танков – 3363 (+13 за сутки);

боевых бронированных машин – 6600 (+7);

артиллерийских систем – 2363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

средств ПВО – 247 (+3);

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);

крылатых ракет – 873;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9);

специальной техники – 229 (+1).

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