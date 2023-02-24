«Стряпайте котлеты и варите макароны»: российские губернаторы обрушились на Пригожина 7 24.02.2023, 12:49

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Евгений Пригожин

Конфликт главаря ЧВК «Вагнера» с руководством РФ обостряется.

На днях основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин раскритиковал некоторые российские регионы и похвалил другие. Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев в ответ на это заявил, что «если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем».

Евгений Пригожин, комментируя журналистам свое сотрудничество с местными властями, заявил, что есть регионы, которые «откровенно гадят и не поддерживают СВО».

В частности, упомянув Свердловскую область и ЯНАО, он сказал, что некоторые региональные чиновники «возомнили себя хозяевами территорий». «Отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда полный беспредел», — считает Пригожин.

Еще более жестко он раскритиковал Санкт-Петербург, «который неизвестно на чьей стороне воюет, похоже, что поддерживает блок НАТО и Украину».

При этом глава ЧВК поблагодарил Москву, Тульскую и Курскую области, а также Крым за поддержку.

Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев в ответ на это посоветовал Евгению Пригожину «стряпать котлеты и варить макароны».

«В очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области. Каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион. На это раз он почему-то заявил, что у нас творится «беспредел». «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся».

Напомним, с начала вторжения России в Украину Евгений Пригожин из «повара Путина» превратился в одного из «двигателей» этой войны. Бизнесмен лично приезжал вербовать осужденных для участия в войне, выступал перед ними и рассказывал, на каких условиях они могут пойти воевать. Тем, кто погибнет на войне, обещали достойные похороны. Отвоевавшим полгода обещали помилование, желающим — дальнейшую работу в ЧВК. Он также перестал отрицать свою принадлежность к ЧВК Вагнера и активно комментирует ее действия. Кроме того, Пригожин вступил в публичный конфликт с Минобороны РФ, заявляя, что ЧВК Вагнера отрезана от поставок боеприпасов.

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