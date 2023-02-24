закрыть
24 февраля 2023, пятница, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александр Фридман о закрытии границы: Польша, Литва и Латвия церемониться не будут

5
  • 24.02.2023, 12:56
  • 8,866
Александр Фридман о закрытии границы: Польша, Литва и Латвия церемониться не будут
Александр Фридман

Все идет к новому «железному занавесу».

Польша высылает из страны белорусского военного атташе. Также Варшава не исключает, что полностью закроет границы с Беларусью. Ранее Польша уже закрыла пункты пропуска в Бобровниках и Кукурыках. Насколько это сильный удар по белорусскому режиму?

Сайт Charter97.org задал этот вопрос политологу Александру Фридману.

— Безусловно, это действенный шаг, потому что он ударил по белорусским властям и вынудил их действовать. Это шаг к окончательному «железному занавесу», который может закрыться на белорусской границе. Конечно же, это удар по белорусской экономике и перевозчикам.

Белорусские власти будут показывать, что это незначительно, что ничего в этом нет, как Лукашенко сказал: «Польша выстрелила себе в ногу». Однако это не должно отвлекать от реалий, а они плачевные. Если граница закроется, опустится «железный занавес», это, конечно же, ударит по режиму, но прежде всего и по людям, которые живут в Беларуси.

— Насколько вероятен сценарий того, что Польша полностью закроет границу?

— Я бы сказал, что вероятным является не только вариант закрытия границы с Польшей. Очень хорошо себе могу представить, что дело дойдет до того, что будут закрыты все западные границы — и с Литвой, и с Латвией. Это может произойти в случае обострения и дальнейшей эскалации. И Варшава к этой эскалации готова: Польша высылает военного атташе Беларуси.

Если, к примеру, белорусские войска будут участвовать в военных действиях или будут нанесены удары по территории Украины из Беларуси и, соответственно, ВСУ нанесут ответные удары, а Беларусь станет ареной боевых действий.

В этом случае это вполне возможно. Также полное закрытие границ возможно в случае резких ответных шагов со стороны Лукашенко. Ведь он отличается асимметричными шагами, могут быть какие-то резкие движения в сторону Польшу. В этом случае Варшава закроет границу, а Литва и Латвия солидаризируются.

— Кто может «моргнуть» первым: Варшава или Лукашенко?

— Думаю, что нервы накалены очень сильно, а Литва, Латвия и Польша церемонится не будут. Во-первых, они раздражены тем, что Европейский союз не принимает те резкие санкции, которые они ожидают. Они же требуют большего, чем делает ЕС. Также в Варшаве, Вильнюсе и Риге не считают Лукашенко самостоятельным игроком. Да, его не считают самостоятельным на всем Западе, но с точки зрения стран Балтии и Польши, Беларусь находится под оккупацией, а происходящее контролируется Россией.

Однако Лукашенко как конспиролог может думать, что Польша действительно хочет напасть на него. Поэтому, не исключаю резких шагов c его стороны.

Также не исключаю, что Польша, Литва и Латвия будут действовать превентивно. Что касается Лукашенко, то если Беларусь вступит в войну, начнутся какие-то боевые действия на белорусской территории, то еще до объявления мобилизации Лукашенко закроет границы. Того, чего мы наблюдали в России, когда люди после объявления частичной мобилизации начали бежать, а РФ не закрыла границы в полной мере, то Лукашенко тут ждать не будет. Ведь абсолютно ясно, что в случае отправки белорусских войск в Украину, начнется массовый исход из Беларуси. Ведь для большинства белорусов эта война не своя. Вне зависимости от того, кого они поддерживают, она для них чужая, они не хотят в ней участвовать. Думаю, что в этом случае Лукашенко постарается этого не допустить и закроет границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников