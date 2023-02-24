Александр Фридман о закрытии границы: Польша, Литва и Латвия церемониться не будут 5 24.02.2023, 12:56

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Александр Фридман

Все идет к новому «железному занавесу».

Польша высылает из страны белорусского военного атташе. Также Варшава не исключает, что полностью закроет границы с Беларусью. Ранее Польша уже закрыла пункты пропуска в Бобровниках и Кукурыках. Насколько это сильный удар по белорусскому режиму?

Сайт Charter97.org задал этот вопрос политологу Александру Фридману.

— Безусловно, это действенный шаг, потому что он ударил по белорусским властям и вынудил их действовать. Это шаг к окончательному «железному занавесу», который может закрыться на белорусской границе. Конечно же, это удар по белорусской экономике и перевозчикам.

Белорусские власти будут показывать, что это незначительно, что ничего в этом нет, как Лукашенко сказал: «Польша выстрелила себе в ногу». Однако это не должно отвлекать от реалий, а они плачевные. Если граница закроется, опустится «железный занавес», это, конечно же, ударит по режиму, но прежде всего и по людям, которые живут в Беларуси.

— Насколько вероятен сценарий того, что Польша полностью закроет границу?

— Я бы сказал, что вероятным является не только вариант закрытия границы с Польшей. Очень хорошо себе могу представить, что дело дойдет до того, что будут закрыты все западные границы — и с Литвой, и с Латвией. Это может произойти в случае обострения и дальнейшей эскалации. И Варшава к этой эскалации готова: Польша высылает военного атташе Беларуси.

Если, к примеру, белорусские войска будут участвовать в военных действиях или будут нанесены удары по территории Украины из Беларуси и, соответственно, ВСУ нанесут ответные удары, а Беларусь станет ареной боевых действий.

В этом случае это вполне возможно. Также полное закрытие границ возможно в случае резких ответных шагов со стороны Лукашенко. Ведь он отличается асимметричными шагами, могут быть какие-то резкие движения в сторону Польшу. В этом случае Варшава закроет границу, а Литва и Латвия солидаризируются.

— Кто может «моргнуть» первым: Варшава или Лукашенко?

— Думаю, что нервы накалены очень сильно, а Литва, Латвия и Польша церемонится не будут. Во-первых, они раздражены тем, что Европейский союз не принимает те резкие санкции, которые они ожидают. Они же требуют большего, чем делает ЕС. Также в Варшаве, Вильнюсе и Риге не считают Лукашенко самостоятельным игроком. Да, его не считают самостоятельным на всем Западе, но с точки зрения стран Балтии и Польши, Беларусь находится под оккупацией, а происходящее контролируется Россией.

Однако Лукашенко как конспиролог может думать, что Польша действительно хочет напасть на него. Поэтому, не исключаю резких шагов c его стороны.

Также не исключаю, что Польша, Литва и Латвия будут действовать превентивно. Что касается Лукашенко, то если Беларусь вступит в войну, начнутся какие-то боевые действия на белорусской территории, то еще до объявления мобилизации Лукашенко закроет границы. Того, чего мы наблюдали в России, когда люди после объявления частичной мобилизации начали бежать, а РФ не закрыла границы в полной мере, то Лукашенко тут ждать не будет. Ведь абсолютно ясно, что в случае отправки белорусских войск в Украину, начнется массовый исход из Беларуси. Ведь для большинства белорусов эта война не своя. Вне зависимости от того, кого они поддерживают, она для них чужая, они не хотят в ней участвовать. Думаю, что в этом случае Лукашенко постарается этого не допустить и закроет границы.

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