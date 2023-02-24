Здоровью и жизни Полины Шарендо-Панасюк грозит реальная опасность 2 24.02.2023, 13:28

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Полина Шарендо-Панасюк

Политзаключенной создают невыносимые условия.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк снова поместили в ШИЗО (карцер).

Об этом в «Фейсбуке» сообщил муж Полины Андрей Шарендо.

«Полина в ШИЗО (штрафном изоляторе) с 13 января. На 21 февраля нет сведений, что Полина оттуда вышла. Возможно, срок наказания карцером был продлен дальше. Это минимум 40 суток беспрерывных пыток холодом, голодом и отсутствием сна.

Женщины, которые сидели раньше в ИК-24, говорят, что выдержать больше десяти дней в местном ШИЗО зимой просто невозможно. В морозы камера полностью промерзает и покрывается изморозью. Холод и отсутствие нормального питания превращает каждую минуту пребывания там в невыносимую муку», — написал Шарендо.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Полина Шарендо-Панасюк находится в женской исправительной колонии №24 (Заречье). В прошлом году судья Николай Круподеров добавил к ее основному сроку еще 1 год лишения свободы.

Полина находится в плену уже более двух лет. Судья Евгений Бреган приговорил ее к 2 годам лишения свободы по 3 статьям УК.

У Полины двое маленьких сыновей, которых сейчас воспитывает отец за границей.

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