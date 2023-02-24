Полковник ФСБ: Путин теряет власть 24.02.2023, 13:48

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Глава Кремля первые не может защитить свое окружение.

События нескольких последних дней показали, что Владимир Путин теряет власть. Он впервые не может защитить свое окружение.

Об этом рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в новом выпуске программы «Аргумент».

«Судя по тому, что мы не увидели Пригожина и Кадырова на послании. Потому что Пригожину генералы мстят по полной программе. Это говорит о том, что Путин слабеет, Путин не может, он может и хотел бы защитить Пригожина. Совершенно понятно, что Путин не может сдать Пригожина, не должен его сдать, но не может его защитить. Вот такая ситуация впервые, то есть именно поэтому Пригожин сейчас от Герасимова не получает вооружение. Потому что генералы поставили ему ультиматум», - сказал он.

Гудков считает, что генералы ненавидели и ненавидят Пригожина и Кадырова.

«Там много чего он наговорил на них, но это уже просто в шаге от физического устранения. Мы с вами пока не знаем, может быть это и у него такая тактическая игра. Сейчас Кадыров вообще заговорил о своей ЧВК. Я думаю, что это сигнал Кремлю, что если вы меня не будете кормить, поить и заботиться обо мне, я выйду из под вашего контроля. Кадыров конечно недалекий человек, но у него есть определенное природное чутье по поводу ситуации вокруг него: он почувствовал опасность и так заговорил», - добавил экс-депутат.

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