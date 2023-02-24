В центре Санкт-Петербурга подстрелили сотрудника ОМОНа

В центре Санкт-Петербурга подстрелили сотрудника ОМОНа4
- 24.02.2023, 13:50
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В российского силовика стреляли картечью из обреза.
В российском Санкт-Петербурге у входа в метро «Гостиный двор» неизвестный выстрелил из обреза в сотрудника ОМОН.
По данным «Фонтанки», стреляли картечью из обреза. В настоящее время подступы к станции метро оцеплены, на месте работает следственно-оперативная группа. Стрелок задержан. Сотрудника ОМОН госпитализировали с тяжелым ранением в живот.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).
В сообщении СК говорится, что подозреваемый в нападении — мужчина 1972 года рождения.