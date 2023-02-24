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Под Угледаром ВСУ отбросили армию РФ на позиции годичной давности

  • 24.02.2023, 14:08
  • 1,236
Под Угледаром ВСУ отбросили армию РФ на позиции годичной давности

Оккупантам пришлось отступить после разгрома «элитных» подразделений морской пехоты.

Неудавшийся штурм Угледара обернулся для оккупационной армии РФ потерей территорий, которые удалось захватить за минувший год, сообщает dialog.ua.

Информацию подтверждают и кремлевские пропагандисты.

В частности, об этом в российской соцсети сообщила одиозная кремлевская пропагандистка, «военкор» Марина Харькова.

«Под Угледаром отход на позиции годичной давности на некоторых участках. Продолжаются тяжелые и изнурительные бои», - написала пропагандистка.

Она также признала, что на захваченных территориях очень сильны проукраинские настроения. Мирное население ждет ВСУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, именно Угледар был основным направлением в «большом» февральском наступлении ВС РФ. Россияне штурмовали широкую линию фронта, однако прорыв планировали именно в Угледаре. Там были разгромлены две «элитной» морской пехоты РФ, оккупанты понесли тяжелейшие потери, а оставшиеся в живых подразделения российских морпехов отказались штурмовать город.

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