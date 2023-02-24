Под Угледаром ВСУ отбросили армию РФ на позиции годичной давности 24.02.2023, 14:08

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Оккупантам пришлось отступить после разгрома «элитных» подразделений морской пехоты.

Неудавшийся штурм Угледара обернулся для оккупационной армии РФ потерей территорий, которые удалось захватить за минувший год, сообщает dialog.ua.

Информацию подтверждают и кремлевские пропагандисты.

В частности, об этом в российской соцсети сообщила одиозная кремлевская пропагандистка, «военкор» Марина Харькова.

«Под Угледаром отход на позиции годичной давности на некоторых участках. Продолжаются тяжелые и изнурительные бои», - написала пропагандистка.

Она также признала, что на захваченных территориях очень сильны проукраинские настроения. Мирное население ждет ВСУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, именно Угледар был основным направлением в «большом» февральском наступлении ВС РФ. Россияне штурмовали широкую линию фронта, однако прорыв планировали именно в Угледаре. Там были разгромлены две «элитной» морской пехоты РФ, оккупанты понесли тяжелейшие потери, а оставшиеся в живых подразделения российских морпехов отказались штурмовать город.

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