Под Угледаром ВСУ отбросили армию РФ на позиции годичной давности
- 24.02.2023, 14:08
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Оккупантам пришлось отступить после разгрома «элитных» подразделений морской пехоты.
Неудавшийся штурм Угледара обернулся для оккупационной армии РФ потерей территорий, которые удалось захватить за минувший год, сообщает dialog.ua.
Информацию подтверждают и кремлевские пропагандисты.
В частности, об этом в российской соцсети сообщила одиозная кремлевская пропагандистка, «военкор» Марина Харькова.
«Под Угледаром отход на позиции годичной давности на некоторых участках. Продолжаются тяжелые и изнурительные бои», - написала пропагандистка.
Она также признала, что на захваченных территориях очень сильны проукраинские настроения. Мирное население ждет ВСУ.
Как сообщал сайт Charter97.org, именно Угледар был основным направлением в «большом» февральском наступлении ВС РФ. Россияне штурмовали широкую линию фронта, однако прорыв планировали именно в Угледаре. Там были разгромлены две «элитной» морской пехоты РФ, оккупанты понесли тяжелейшие потери, а оставшиеся в живых подразделения российских морпехов отказались штурмовать город.