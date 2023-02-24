Как российские колонны бронетехники горели от Бучи до Харькова 5 24.02.2023, 16:18

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«Лобовые» танковые атаки стали символом головотяпства путинских генералов.

В самом начале войны бронетехника российских оккупантов заходила в Украину огромными колоннами. Враг не предполагал, что ему будет оказываться сопротивление.

На тот момент на вооружении бойцов ВСУ уже были американские и британские ПТРК NLAW и Javelin, а также украинская разработка «Стугна». Именно они стали настоящим кошмаром для бронетехники врага.

«Мы удивлялись тому, как они заходили в Украину. Ровные танковые колонны, когда они заезжали в Бучу, полностью расстреливались. В этой ситуации их зачастую спасало то, что заканчивался боекомплект противотанковых ракетных комплексов», — рассказывал в интервью сайту Charter97.org военный аналитик Александр Коваленко.

Сайт Charter97.org вспоминает, как российская техника горела от Бучи до Харькова.

В первые дни войны россияне пытались захватить Харьков. Первая столица УССР и самый, по их мнению, «русский город», имел для оккупантов символическое значение. На окраинах города шли ожесточенные бои. Однако многие колонны бронетехники врага так и не дошли до Харькова.

В Херсонской области, которая сейчас частично находится под оккупацией, россиян также встречали боем. Одна из уничтоженных колонн врага растянулась от Каховки до Павловки.

В Киевскую область российские оккупанты зашли из Беларуси. Одна танковых колонн, которая приближалась к Киеву, растянулась на 64 километра. Кадры разгромленной техники в Ирпене и Буче облетели весь мир. Именно они стали символом головотяпства в российской армии.

Однако огромные потери ничему не научили россиян. Уже в феврале этого года российские оккупанты повторили «лобовые» танковые атаки под Угледаром. Колонны бронетехники россиян «взлетали на воздух» на минных полях, подготовленных ВСУ.

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