В центре Петербурга мужчина расстрелял бойца ОМОНа 1 24.02.2023, 19:12

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При этом он включил на портативной колонке песню «Вставай, страна огромная».

24 февраля в центре Санкт-Петербурга тяжело ранили сотрудника ОМОНа. Инцидент устроил уроженец Узбекистана Тигран Хачикян. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Оказывается, перед нападением мужчина взял с собой из дома два помповых ружья, патроны, несколько коктейлей Молотова. На такси он добрался до станции метро «Проспект ветеранов». После чего пересел на другой автомобиль, который довез до Садовой улицы. Оттуда отправился пешком на станцию «Гостиный двор».

Там мужчина включил музыкальную колонку, которую имел при себе. К нему подошли работники Росгвардии, на что сказал: «Убегайте!».

Когда один из «омоновцев» хотел задержать мужчину, тот достал обрез и неоднократно выстрелил картечью в живот работника "ОМОНа". Его сразу же задержали, а раненого госпитализировали. Имя "омоновца" неизвестно, ему 50 лет.

Журналисты сообщают, что нападающим оказался капитан третьего ранга российского военно-морского флота в отставке, окончивший Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище и 20 лет прослуживший на флоте. Однако официально эти данные не подтверждены.

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