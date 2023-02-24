Лукашисты решили ввести новое правило для водителей

Лукашисты решили ввести новое правило для водителей5
- 24.02.2023, 20:19
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Оно касается четных и нечетных дней.
В Мингорисполкоме на «заседании» 24 февраля предложили ввести для водителей новое правило, после принятия которого им придется вспоминать про четные и нечетные дни.
В частности, они обсуждали возможный запретит на парковку автомобилей в крайних правых полосах проезжей части зимой (в определенные дни), пишут «Минск-новости»;
По их мнению, это облегчит дорожникам работу по уборке снега.
Например, на улицах, где есть трудности с уборкой снега из-за припаркованных авто, предложили поставить специальные дорожные знаки. По четным дням будут запрещать водителям парковаться на одной стороне улицы, а по нечетным – на второй.
Вопрос поручили проработать ГАИ и «Горремавтодору»и внести свои предложения.