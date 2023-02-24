Пригожин угрожает массовыми расстрелами российским «элитам» 10 24.02.2023, 21:30

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Евгений Пригожин

Из-за поражения в войне в рядах российской верхушке усилились конфликты.

Из-за поражения в войне в рядах российских «элит» усилились конфликты, которые уже не способен гасить диктатор Путин. Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассорился публично с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В ходе этой ссоры он анонсировал возвращение в РФ сталинских казней, передает dialog.ua.

Куйвашев, который считается ставленником первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, весьма дерзко высказался в адрес Пригожина. Он посоветовал главарю ЧВК «перестать совать нос» в его дела.

- Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем… Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся, - заявил российский губернатор.

Эксперты считают, что его устами Кремль попытался поставить на место зарвавшегося главаря «Вагнера».

Пригожин крайне болезненно отреагировал на случившееся. Он буквально грозит «элитам» народным восстанием с массовыми казнями.

- Во время войны 1941-1945 годов, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и Беглов (губернатор Санкт-Петербурга - ред.), попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты, - написал главарь ЧВК в Telegram.

Он обвинил российские власти в том, что те в ходе войны «тратят блага» российского народа.

Отметим, что в последнее время влияние Пригожина в РФ рухнуло. «Вагнеру» была запрещена вербовка зеков в российских тюрьмах, а также резко урезано снабжение боеприпасами.

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