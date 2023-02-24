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Украинские военные уничтожили реактивную систему «Град», которой россияне били по Херсону

  • 24.02.2023, 23:37
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Украинские военные уничтожили реактивную систему «Град», которой россияне били по Херсону

Ликвидирован и наблюдательный пост оккупантов на левобережье.

Украинские военные уничтожили реактивную систему «Град», которой российские оккупанты били по Херсону. Как сообщает украинские оперативное командование «Юг», в течение суток Россия продолжила обстреливать деоккупированное правобережье Херсонской области с левого берега и прибрежные громады Николаевской области с Кинбурнской косы.

В частности, оккупанты реактивными системами залпового огня били по жилым кварталам, медицинским и детским учебным заведениям Херсонской области, минометами обстреливали портовую инфраструктуру и акваторию Очаковского порта.

- Работа украинских ракетно-артиллерийских подразделений и Воздушных сил сегодня уменьшила оккупационную орду на юге на 10 рашистов, реактивную систему залпового огня «Град», которой враг бил по Херсону, беспилотник разведывательно-ударного типа, четыре единицы автобронетехники. Также уничтожен очередной наблюдательный пост противника на левобережье, - говорится в сообщении.

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