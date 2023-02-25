Новый конфликт в армии РФ: фронтовик требует расстрелять генерала 25.02.2023, 8:37

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Бездарность генерала привела к разгрому как минимум трех колонн живой силы оккупантов.

Известный своими шовинистическими взглядами российский блогер-фронтовик «Тринадцатый» атаковал генерала Аркадия Марзоева.

«Тринадцатый» имеет богатый военный опыт: он участвовал в войне на Донбассе 2014 года, и в полномасштабной войне против Украины с первого дня.

Генерал Марзоев также имеет большой военный опыт. Он участник двух чеченских войн, войны в Грузии. В 2021 году Марзоев был назначен командиром расположенного на территории Крыма 22-го армейского корпуса. 7 декабря 2022 года указом Путина ему было присвоено звание генерал-лейтенант.

Военный блогер обвиняет генерала в бездарном командовании. Возглавляемый генералом 22-й армейский корпус в первые дни войны потерял около полутора тысяч бойцов, пишет «Тринадцатый». От 126-й бригады береговой охраны, входящей в состав корпуса, осталась, по словам блогера, в лучшем случае четвертая часть.

Фронтовик возлагает на генерала ответственность за провал операции по захвату аэропорта в Николаеве, потерю военной техники в результате ракетных ударов украинцев по аэродрому в Чернобаевке, разгром как минимум трех колонн живой силы.

На этом обвинения не заканчиваются.

По мнению блогера, генерал Марзоев виноват в том, что хотя и знал об организованном отходе российских военных из Херсона, не организовал подготовку защиты островов на Днепре, в результате чего «один только Потемкин остров чего стоит, сколько там парней из 126, 127 и 25 погибло».

Погибших там генерал считает «пропавшими без вести», утверждает военный.

Больше всего «Тринадцатого» поражает, что «ни одного ответственного за тот п…ц, что происходит, не то что не наказали, а более того, повысили!».

«Тринадцатый» требует трибунала над генералом Марзоевым.

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