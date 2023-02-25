Белорусам приготовили «сюрприз» с налогом к 1 апреля

Белорусам приготовили «сюрприз» с налогом к 1 апреля9
- 25.02.2023, 10:18
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Стало известно, сколько будут платить жители Минска.
Налог на собак увеличится в Беларуси с 1 апреля до 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля в иных случаях. Но минчане будут платить меньше, сообщает Минское городское жилищное хозяйство.
Поскольку местные «советы депутатов» имеют право уменьшать ставки данного налога, столичные депутаты приняли решение о снижении.
Так, за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных, жителям Минска нужно будет заплатить 37 рублей, что касается иных случаев, то — 11,1 рубля.
Для жителей других регионов ставка налога за владение собаками устанавливается за календарный квартал в размере до 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля в иных случаях.
Ожидается, что принятое решение вступит в силу с 1 апреля 2023 года.
В настоящее время ставка налога за владение собаками составляет за календарный квартал 46,5 рубля — за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак и 9,3 рубля — в иных случаях.
Напомним, что в перечень потенциально опасных собак включены 40 пород, среди них — бультерьер, шарпей, ризеншнауцер, ротвейлер, немецкая овчарка и другие.