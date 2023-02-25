Украина превращает границу с Беларусью в «крепость» 1 25.02.2023, 10:48

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Будет заминирована полоса шириной до 2-х километров.

Верховная рада Украины расширила пограничную полосу вдоль границы с Россией и Беларусью до 2 километров. Вводится запрет на свободный въезд в нее, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ там, не связанных с обороной или охраной самой границы. За принятие в целом соответствующего законопроекта на заседании 24 февраля проголосовало 310 депутатов из всех фракций и групп парламента. Ни один не был против и не воздержался.

Расширить приграничную полосу до 2 км предлагается только на границе с Беларусью и Россией. На границах с другими странами она останется протяженностью в 30−50 метров.

В Государственной пограничной службе заявили, что вся двухкилометровая зона на границе с Беларусью и Россией будет заминирована, на ней будут установлены инженерно-технические и заградительные сооружения, а также введен специальный пограничный режим.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

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