закрыть
25 февраля 2023, суббота, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина превращает границу с Беларусью в «крепость»

1
  • 25.02.2023, 10:48
  • 2,590
Украина превращает границу с Беларусью в «крепость»

Будет заминирована полоса шириной до 2-х километров.

Верховная рада Украины расширила пограничную полосу вдоль границы с Россией и Беларусью до 2 километров. Вводится запрет на свободный въезд в нее, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ там, не связанных с обороной или охраной самой границы. За принятие в целом соответствующего законопроекта на заседании 24 февраля проголосовало 310 депутатов из всех фракций и групп парламента. Ни один не был против и не воздержался.

Расширить приграничную полосу до 2 км предлагается только на границе с Беларусью и Россией. На границах с другими странами она останется протяженностью в 30−50 метров.

В Государственной пограничной службе заявили, что вся двухкилометровая зона на границе с Беларусью и Россией будет заминирована, на ней будут установлены инженерно-технические и заградительные сооружения, а также введен специальный пограничный режим.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников