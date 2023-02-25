Дипломаты США и стран ЕС встали на защиту Николая Статкевича 25.02.2023, 14:24

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Политзаключенный находится за решеткой уже 1000 дней.

Дипломаты ЕС, Чехии, Германии, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Словакии и США встретились с Мариной Адамович, женой лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича, чтобы выразить солидарность и призвать к его освобождению.

«А что вы делали, видели, пережили за последние 1000 дней? Каждый из этих дней Николай Статкевич провел за решеткой, политзаключенный в Беларуси», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях посольства США в Беларуси.

Напомним, что Николай Статкевич был незаконно осужден лукашистами на 14 лет лишения свободы. В Вильнюсе, 26 февраля, в 12:00 пройдет акция в поддержку лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

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