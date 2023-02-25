Названы самые надежные большие кроссоверы в возрасте до пяти лет 3 25.02.2023, 16:38

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Эти автомобили редко ломаются.

Эксперты назвали самые надежные большие кроссоверы в возрасте до пяти лет. Эти автомобили редко ломаются и приносят удовольствие своим владельцам. Об этом рассказали на сайте What Car?, пишет «Фокус».

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты опросили более 25 тысяч владельцев различных больших кроссоверов. Они выяснили, с какими поломками они сталкивались во время эксплуатации своих авто.

Также владельцы кроссоверов поделились, насколько дорого им обошелся ремонт автомобилей и сколько времени занимало устранение неисправностей. После этого эксперты присвоили каждой модели свой рейтинг надежности.

ТОП-9 самых надежных больших кроссоверов:

9. BMW X3 (дизель)

10.

Годы выпуска: 2018 — наше время.

Рейтинг надежности: 95,7%.

BMW X3 обладает отличным управлением и неплохой надежностью. Только у 17% владельцев дизельной версии кроссовера происходили поломки за два года эксплуатации.

Около четверти автомобили находились в ремонте более недели. Часто неисправности устраняли всего за день или даже быстрее.

8. Honda CR-V (дизель)

Годы выпуска: 2012 — 2018.

Рейтинг надежности: 95,9%.

Honda CR-V ценят за просторность и хороший комфорт. Модель завоевала отличную репутацию за свою надежность, но чаще всего страдают от поломок дизельные авто.

У 16% владельцев этого кроссовера происходили поломки. Часто они были связаны с аккумулятором, двигателем или выхлопной системой.

7. Mitsubishi Outlander (гибрид)

Годы выпуска: 2014 — 2021.

Рейтинг надежности: 96,0%.

Подключаемый гибрид Mitsubishi Outlander не только экономичный, но и надежный. Только у 10% авто этой модели возникали неисправности.

Главной проблемой автомобиля является электроника. Она выходит из строя чаще всего.

6. Volvo XC60 (дизель)

Годы выпуска: 2008 — 2017.

Рейтинг надежности: 96,7%.

Кроссовер Volvo XC60 первого поколения редко ломался. Примерно 11% владельцев этого авто сталкивались с неисправностями.

Единственной проблемой кроссовера является подвеска. Тем не менее поломки часто удавалось устранить всего за день.

5. Alfa Romeo Stelvio (дизель)

Годы выпуска: 2017 — наше время.

Рейтинг надежности: 97,3%.

Alfa Romeo Stelvio разрушает стереотипы о ненадежности итальянских авто. Только у 16% владельцев этого спортивного кроссовера случались поломки.

Чаще всего у модели выходят из строя выхлопная система или электроника. Многие проблемы удавалось устранить в кратчайшие сроки.

4. Honda CR-V (гибрид)

Годы выпуска: 2018 — наше время.

Рейтинг надежности: 97,6%.

Новое поколение Honda CR-V осталось надежным и комфортным. Всего около 11% владельцев модели сталкивались с незначительными поломками.

Больше всего претензий вызывает 12-вольтовая батарея и внутренняя отделка. Тем не менее серьезных проблем зафиксировано не было.

3. BMW X3 (бензин)

Годы выпуска: 2018 — наше время.

Рейтинг надежности: 98,1%.

Бензиновая версия оказалась самой надежной среди всех BMW X3. Также эту модификацию дешевле обслуживать.

Основной проблемой являются кузовные детали или электроника, не связанная с двигателем. Их ремонт занимал совсем немного времени.

2. Lexus NX

Годы выпуска: 2014 — 2021.

Рейтинг надежности: 98,5%.

В Европе модель предлагается только в гибридной версии. Она оказалась не только экономичной, но и надежной.

Всего у 3% владельцев этого авто случались поломки. Самыми проблемными местами являются внутренняя отделка и электроника.

2. Honda CR-V (бензин)

Годы выпуска: 2012 — 2018.

Рейтинг надежности: 98,5%.

Бензиновый кроссовер Honda CR-V оказался надежнее своей дизельной версии. Только у 6% авто были обнаружены поломки.

Чаще всего проблемы возникали с коробкой передач и сцеплением. Тем не менее их ремонт занимал мало времени.

1. Toyota RAV4

Годы выпуска: 2019 — наше время.

Рейтинг надежности: 99,5%.

Toyota RAV4 оказался самым надежным большим кроссовером. Всего 2% владельцев сообщили о поломках.

Ремонт понадобился только для 12-вольтовой батареи и подвески. Их ремонт занял меньше суток и обошелся недорого.

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