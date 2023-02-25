В Бахмуте бои идут вокруг самого города и на его окраинах 2 25.02.2023, 18:02

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Россияне пытаются окружить и захватить Бахмут, в город прибыл украинский генерал Сырский.

Российские оккупанты не покидают попыток прорвать оборону и захватить город-крепость Бахмут Донецкой области. Сегодня туда прибыл командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины, основные усилия русские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и на его окраинах.

- В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отбивают атаки врага, - говорится в сообщении.

Генерал также поблагодарил всех защитников, отметив их необычайную стойкость и героизм и наградил лучших защитников ценными подарками.

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