Новое наступление украинской армии: в ГУР назвали направления и цели 26.02.2023, 9:34

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ВСУ «вбивают клин» в российский фронт.

Весной 2023 года Вооруженные силы Украины будут готовы перейти к контрнаступлению, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Одной из стратегических целей контрнаступления ВСУ будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге», сообщил он в комментарии Deutsche Welle.

По его словам, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка расколоть фронт оккупантов – между Крымом и материковой частью России.

Представитель ГУР пояснил, что конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

При этом он не исключил, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности в Белгородской области.

«Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова», – уточнил он.

Скибицкий добавил, что цель контрнаступления ВСУ: «Освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года».

Подготовка контрнаступления ВСУ

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: «Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом».

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