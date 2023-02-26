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Сегодня в Вильнюсе пройдет акция в поддержку Николая Статкевича

  • 26.02.2023, 11:23
Сегодня в Вильнюсе пройдет акция в поддержку Николая Статкевича
Николай Статкевич

Начало — в 12.00.

В Вильнюсе, 26 февраля, в 12:00 пройдет акция в поддержку лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который находится в лукашенковских застенках уже 1000 дней. Акция состоится на площади Винцаса Кудирки.

«1000 дней уже Николай Статкевич находится в заключении в одиночной камере. Так же, как и около 5000 тысяч других отважных людей (признанных и непризнанных политзаключенными)», — сообщает Telegram-канал «Народнай Грамады».

Напомним, что вчера дипломаты ЕС, Чехии, Германии, Финляндии, Франции, Польши, Швеции, Словакии и США встретились с Мариной Адамович, женой лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича, чтобы выразить солидарность и призвать к его освобождению.

Всего великий сын белорусского народа, подполковник Николай Статкевич находится за решеткой более 10 лет.

Чем известен Николай Статкевич

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

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