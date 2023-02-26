СМИ: Бойцы ВСУ сбили из «Стингера» российский штурмовик СУ-25 над Авдеевкой 26.02.2023, 15:29

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Пилот взят в плен.

Украинские СМИ сообщают, что сегодня с утра в районе Авдеевки ВСУ уничтожили российский СУ-25: штурмовик оккупантов приземлили с помощью ПЗРК «Стингер» воины 110-й бригады.

Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил народный депутат Украины Муса Магомедов.

По его словам, российский пилот смог катапультироваться и выжить, однако был захвачен в плен ВСУ.

Магомедов подчеркнул, что уничтожение штурмовика оккупантов стало операцией возмездия за удар российской армии по Авдеевскому коксохиму накануне.

«Говорят: «Месть - блюдо, которое подают холодным»... Но не в этом случае. Вчерашний авианалет на Авдеевский коксохим отомщен меньше, чем за сутки. Сегодня утром над Авдеевкой силами 110-й бригады ВСУ сбиты СУ-25, пилоты взяты в плен. Слава ВСУ!», - сообщил он.

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