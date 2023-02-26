В ГПК прокомментировали информацию о стрельбе на белорусско-украинской границе
- 26.02.2023, 22:04
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Ранее сообщалось, что на границе с Беларусью в результате перестрелки погиб боец волынской теробороны.
Госпогранкомитет Беларуси назвал ложной информацию о стрельбе на белорусско-украинской границе.
«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — сообщили в ведомстве.
По данным ГПК, подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации.
Напомним, ранее эксперты аналитического проекта DeepState сообщили, что на границе с Беларусью в результате перестрелки погиб боец волынской теробороны.
По данным аналитиков, в одном из некрологов погибшего бойца волынской теробороны сообщалось, что он погиб от огнестрельного ранения в результате перестрелки, которую совершили неизвестные с территории Беларуси в 04.59 25 февраля.