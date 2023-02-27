США за закрытыми дверями предупреждают Пекин2
- 27.02.2023, 8:41
- 8,710
Вашингтон рассказал Китаю о последствиях за возможную передачу РФ оружия.
США за закрытыми дверями предупреждают Пекин о последствиях военной поддержки России. Об этом в эфире CNN рассказал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.
По его словам, дипломаты «четко и конкретно за закрытыми дверями» демонстрируют ставки и последствия решения Пекина поддержать Москву поставками вооружения, а также рассказывают, «как будут развиваться события».
«На самом деле, с нашей точки зрения, эта война представляет для Пекина реальные сложности. И Пекину придется принимать собственные решения о том, как действовать, оказывать ли военную помощь. Но если он пойдет по этому пути, это дорого обойдется Китаю. И я думаю, что лидеры Китая взвешивают это, когда принимают свои решения», — сказал Салливан.
Как писал сайт Charter97.org, американские эксперты считают, что Лукашенко будет возить для РФ оружие из Китая.