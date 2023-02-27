На границе с Украиной автомобили останавливают военные с автоматами 2 27.02.2023, 11:01

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ГАИ усиленно досматривает авто.

Жители Столинского района пишут об усиленных патрулях ГАИ и военных с автоматами в районе деревни Бережное в 30 километрах от границы с Украиной. Силовики ищут диверсантов, которые атаковали российский самолет.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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