закрыть
27 февраля 2023, понедельник, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британская разведка рассказала, как взрывы в Мариуполе всполошили российское командование

1
  • 27.02.2023, 11:29
  • 6,512
Британская разведка рассказала, как взрывы в Мариуполе всполошили российское командование

В Кремле были уверены, что город — вне досягаемости ВСУ.

Оккупанты были уверены, что украинские системы РСЗО не смогут достать вражескую военную технику, находящуюся в Мариуполе.

В пресс-службе Минобороны Британии озвучили информацию о взрывах на территории оккупированного города.

Источник сообщает, что взрывы были слышны в районе аэропорта, где находится склад с боеприпасами, и в районе сталелитейного завода, который оккупанты уже давно используют в качестве военной базы. Стоит напомнить, что город находится в 80 км от линии фронта.

В РФ уже обеспокоены тем фактом, что в течение прошлой недели на территории Мариуполя два дня подряд раздавались взрывы. В Кремле были уверены, что этот город находится в полной безопасности от ВСУ.

Как писал сайт Charter97.org, взрывы в Мариуполе звучали два дня подряд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип