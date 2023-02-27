Британская разведка рассказала, как взрывы в Мариуполе всполошили российское командование 1 27.02.2023, 11:29

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В Кремле были уверены, что город — вне досягаемости ВСУ.

Оккупанты были уверены, что украинские системы РСЗО не смогут достать вражескую военную технику, находящуюся в Мариуполе.

В пресс-службе Минобороны Британии озвучили информацию о взрывах на территории оккупированного города.

Источник сообщает, что взрывы были слышны в районе аэропорта, где находится склад с боеприпасами, и в районе сталелитейного завода, который оккупанты уже давно используют в качестве военной базы. Стоит напомнить, что город находится в 80 км от линии фронта.

В РФ уже обеспокоены тем фактом, что в течение прошлой недели на территории Мариуполя два дня подряд раздавались взрывы. В Кремле были уверены, что этот город находится в полной безопасности от ВСУ.

Как писал сайт Charter97.org, взрывы в Мариуполе звучали два дня подряд.

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