В Грузии нашли тело белоруски, которую унесло волной в море 7 27.02.2023, 11:42

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Ирина Слюсарь

Она пыталась спасти собаку.

В Грузии нашли тело белоруски Ирины Слюсарь, которую 22 февраля унесло волной в море. Об этом сообщили добровольцы, которые занимались ее поисками.

«С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо за вашу помощь в поисках», — такое сообщение опубликовали утром 27 февраля в чате добровольцев.

Как сообщалось ранее, вечером 22 февраля Ирина прогуливалась с подругой и собакой близко к кромке воды. В какой-то момент волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать. Ее подруге удалось выбраться на берег, а Ирина пропала.

Ирина Слюсарь родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств и занималась театральной режиссурой. Она переехала в Грузию в 2021 году.

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