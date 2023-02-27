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В Украине взбунтовались «мобики» из Иркутской области

  • 27.02.2023, 13:09
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В Украине взбунтовались «мобики» из Иркутской области

Они жалуются, что их отправляют на штурм без подготовки.

Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с жалобой, что командиры отправляют их на штурм без подготовки

Текст обращения изданию «Люди Байкала» передали жены мобилизованных. Копию документа женщины отправили в Главную военную прокуратуру.

Авторы обращения — военнослужащие из второго батальона полка 1439, находящегося в подчинении первой Славянской бригады «ДНР». В своем обращении мобилизованные пожаловались, что командиры отправляют их, бойцов теробороны, штурмовать опорные пункты и укреплять районы на передовой.

Мобилизованные также заявили, что эвакуационные группы из «ДНР» забирают с передовой только своих бойцов и только с легкими ранениями. Тяжело раненных и убитых российских военных они не эвакуируют, потому что «боятся потерять технику».

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