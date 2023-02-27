Пресс-секретарю Путина задали вопрос про удар по «Мачулищам» 27.02.2023, 13:19

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Песков ответил двумя предложениями.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об ударе по российскому самолету-наводчику ДРЛО А-50, который находился на аэродроме «Мачулищи» под Минском.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла», — сказал Песков.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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